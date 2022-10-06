News More News
{{ timeAgo('2022-10-06 07:16:00 -0500') }} football Edit

Indiana Sports Beat 10/6/2022

John Alden • TheHoosier
Producer

Joined by Dustin Schutte, Matt Taylor, Kyler Staley, & Chris Denari

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}