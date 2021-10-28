 TheHoosier - Indiana Sports Beat 10/28/2021
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Indiana Sports Beat 10/28/2021

John Alden • TheHoosier
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Joined by Matt Taylor, Kyle Neddenriep, Chris Denari, Mitchell Paige, & Jakai Newton

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