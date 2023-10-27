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Indiana Sports Beat 10/27/2023

John Alden • TheHoosier
Producer

Joined by Zach Osterman, Bob Kravitz,, Zach Osterman, and Mike Woodson weekly presser.

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