News More News
{{ timeAgo('2023-01-11 07:16:02 -0600') }} football Edit

Indiana Sports Beat 1/11/2023

John Alden • TheHoosier
Producer

Joined by Bob Kravitz, Kyle Neddenriep, & Rick Bozich

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}