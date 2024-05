TheHoosier.com is tracking Indiana targets, visits, and offers for the 2025 and 2026 classes. Each recruit is entitled to five official visits in both their junior and senior years.



Advertisement

2025 Main Targets, Visits, and Offers. (In order of Rivals Rankings)

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UcmlvIG9mIEluZGlhbmEgdGFyZ2V0cyBnaXZlIHVwZGF0ZXMgb24g QUFVIHNlYXNvbiBhbmQgcmVjcnVpdGluZy0g8J+SsiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvaXViYj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2l1YmI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9xbllJVzlIVWN2Ij5odHRwczovL3QuY28vcW5ZSVc5SFVjdjwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qaW1jb3lsZUlTQj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AamltY295bGVJU0I8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg VHlsZXIgU21pdGggKEBUeWxlclNtaXRoX0lTTCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UeWxlclNtaXRoX0lTTC9zdGF0dXMvMTc4NDM2NTU2 NzIzMjYxODk5ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyNywgMjAy NDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

2026 Main Targets, Offers, and Visits. (In order of Rivals Rankings)