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{{ timeAgo('2023-03-08 12:48:15 -0600') }} football Edit

Indiana Football Spring Practice Notebook: Quick observations, notes

Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

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With the calendar having already flipped to March, preparations for the 2023 season are underway for Tom Allen's Indiana football program.

Spring practice started last weekend, and Tuesday's practice was open to the media ahead of the program's Pro Day.

Here are some quick, buttoned up observations from the session.

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