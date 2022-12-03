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Indiana Basketball @ Rutgers - After the Game with Todd Leary

John Alden • TheHoosier
Producer

Jim Coyle and Todd Leary recap tonight's Indiana men's basketball game.

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