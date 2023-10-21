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Gameday Essentials: Indiana vs. Rutgers

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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BLOOMINGTON, Ind. – Indiana (2-4, 0-3) is set to play host to Rutgers (5-2, 3-1) in Big Ten play for Homecoming on Saturday.

Kickoff is set for noon eastern on Big Ten Network.

Here's what you need to know regarding the matchup between the Hoosiers and Scarlet Knights on Saturday.

A look at the Scarlet Knights…

Early Look: Getting to know Rutgers

Behind Enemy Lines: Rutgers


A look at the matchup…

Q&As:

- Tom Allen's Monday Presser, Thursday Zoom

- Coordinators Rod Carey and Matt Guerrieri

- Rutgers' Greg Schiano

Game Preview: Indiana vs. Rutgers

Staff Picks: Indiana vs. Rutgers

Keys to the Game: Indiana vs. Rutgers

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