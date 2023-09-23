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Gameday Essentials: Indiana vs. Akron

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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BLOOMINGTON – The finale of Indiana's non-conference schedule is here in week four as Indiana (1-2, 0-1) and Akron (1-2, 0-0) are set to do battle under the lights inside Memorial Stadium.

Kickoff is set for 7:30 P.M.

Miss anything this week related to Indiana football? We've got you covered in our game day essentials:

A look at the Zips...

Early Look: Getting to know Akron

Behind Enemy Lines: Akron

A look at that matchup...

Q&As:

Tom Allen

DC Matt Guerrieri

QB Tayven Jackson

Staff Picks: Indiana vs. Akron

Keys to the Game: Indiana vs. Akron

Game Preview: Indiana vs. Akron – storylines, how to watch

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