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Game Week Q&A: Tom Allen's final updates for Week 1, Ohio State

Good beer is easy. Great beer is an art. Come see what Dr. Hops has brewing!
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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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Indiana head coach Tom Allen met with the media on Thursday to provide his final updates for this weekend's opener against No. 3 Ohio State.

Above is his full Q&A.

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