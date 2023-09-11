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Game Week Presser: Tayven Jackson discusses being named starting QB

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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Indiana quarterback Tayven Jackson discusses being named Indiana's starting quarterback ahead of IU-Louisville in Lucas Oil Stadium this Saturday.

Above is his full Q&A.

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