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Game Week Q&A Presser: Tom Allen provides final Louisville updates

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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Indiana head coach Tom Allen met with the media over Zoom on Thursday to provide the final updates for his Hoosier team ahead of Saturday's matchup between the Hoosiers and Louisville Cardinals.

Above is his full Q&A.

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