News More News
ago football Edit

Game Week Q&A: Casey, Pierre, Camper and Katic (Week 1 vs. Ohio State)

Bloomington's #1 Honda Dealer
Bloomington's #1 Honda Dealer
Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

Subscribe to TheHoosier.com for Indiana football and basketball news and recruiting and access to TheHoosier's premium message boards.

Indiana captains Aaron Casey, Noah Pierre, Cam Camper and Mike Katic met with the media on Monday afternoon to discuss Indiana's week one opponent, Ohio State.

Above are their Q&As.

–––––

Like this content? Join the conversation on TheHoosier.com's premium message boards and subscribe today!

– Follow TheHoosier on Twitter and Facebook!

– Subscribe to TheHoosier on YouTube for more content

TheHoosier's Premium Football Board and Premium Hoops Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}