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Game Week Presser: Cooper, Henderson, Casey, McCulley (Louisville)

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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Indiana players Omar Cooper Jr., Josh Henderson, Aaron Casey and Donaven McCulley met with the media on Monday.

Above are their full Q&As.

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