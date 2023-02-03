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Friday Recruiting Notebook: January 3

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana heads into this weekend with a big matchup against No. 1 Purdue -- which means a big weekend for some key visitors.

Who is making the trip, notes on recent visits, how Indiana targets are playing and more related to Indiana's game against the Boilermakers.

Here are the lates recruiting updates surrounding the Indiana basketball program.

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