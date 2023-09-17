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Final Thoughts: Louisville

Bloomington's #1 Honda Dealer
Bloomington's #1 Honda Dealer
Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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INDIANAPOLIS – At the postgame interview dais, Tom Allen stepped up and spoke to how proud of he was of his team for their spirited efforts to comeback from a 21-point hole in the second half.

He fielded questions on his redshirt freshman quarterback, his defense's turnaround and a fourth down play-call that didn't pan out in the Hoosiers favor.

What he didn't acknowledge – and honestly, how could he just yet – is that Indiana is probably going to wish they had this one back when the calendar flips to November.

As the dust settles, my final thoughts before closing the book on a day that it's hard not to wonder what could've been.

Jamari Thrash catches the ball against the Indiana Hoosiers in the second half at Lucas Oil Stadium.
Jamari Thrash catches the ball against the Indiana Hoosiers in the second half at Lucas Oil Stadium. (Trevor Ruszkowski)
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