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Final Thoughts: Illinois

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42

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Welp, that was a lot of fun for like, the first 5 minutes and the last two minutes. I only reported on two wins last year. Idaho and Western Kentucky.

An Idaho win that meant very little, and a Western Kentucky win that didn't mean much until the season had transpired, and it was evident that WKU was a better school than some thought.

Reporting on wins is definitely more fun, here are my takeaways from Indiana's first Big Ten win since 2020.

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