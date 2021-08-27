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Farrell's Predictions: Preseason Top 25

Mike Farrell • Rivals.com
Rivals National Columnist
@rivalsmike

With an abbreviated schedule set to kick off college football on Saturday, Rivals national columnist Mike Farrell is wheeling out his preseason top 25 today. No. 1 might surprise you.

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1. Oklahoma

2. Alabama

3. Ohio State

4. Georgia

5. Clemson

6. Texas A&M

7. Wisconsin

8. North Carolina

9. Cincinnati

10. Florida

11. Oregon

12. LSU

13. Iowa

14. Notre Dame

15. Indiana

16. USC

17. Kentucky

18. Utah

19. Texas

20. Iowa State

21. Coastal Carolina

22. NC State

23. Washington

24. Liberty

25. Penn State

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