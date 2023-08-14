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Fall Camp Q&A: RB coach Craig Johnson, running backs

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Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

Indiana running backs coach Craig Johnson and running backs Jaylin Lucas and Josh Henderson met with the media on Monday morning.

Above is each of their full Q&As.

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