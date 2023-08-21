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Fall Camp Q&A: OLB/ST coach Kasey Teegardin, OLBs, safeties

Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

Indiana outside linebackers coach and special teams coordinator Kasey Teegardin met with the media on Monday morning, as well as outside linebackers and safeties.

Above are their full Q&As.

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