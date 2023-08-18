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Fall Camp Q&A: HC Tom Allen meets media in Indianapolis

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

Indiana football head coach Tom Allen met with the media in Indianapolis on Friday morning ahead of the team’s practice.

Above is his full Q&A session.

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