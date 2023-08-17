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Fall Camp Q&A: Co-DC/LBs Coach Chad Wilt, Indiana linebackers

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

Indiana co-defensive coordinator and linebackers coach Chad Wilt met with the media on Thursday afternoon, as well as linebackers Aaron Casey, Josh Rudolph, Matt Hohlt and Jacob Magnum-Farrar.

Above are the full Q&As.

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