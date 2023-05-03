News More News
{{ timeAgo('2023-05-03 22:03:30 -0500') }} football Edit

Defensive Lineman transfer Robby Harrison commits to Indiana

Kevin Vera • TheHoosier
Staff Writer
@thekevinvera

Arizona State transfer Robby Harrison announced that he will be committing to Indiana after one season with the Sun Devils.


ASU defensive lineman Robby Harrison (4) takes a knee during the Spring Game at Sun Devil Stadium in Tempe on April 15, 2023.
ASU defensive lineman Robby Harrison (4) takes a knee during the Spring Game at Sun Devil Stadium in Tempe on April 15, 2023. (Patrick Breen/The Republic / USA TODAY NETWORK)

Harrison a 6'4 325-pound defensive lineman, announced Wednesday night via his Twitter that he would be joining Tom Allen and the Hoosiers. Harrison looks for more playing time this upcoming season after taking a redshirt his freshman year at Arizona State.

The South Carolina native is a former three-star recruit coming out of high school and was rated as the No. 18 prospect in South Carolina by Rivals.com. Harrison entered the portal on Apr. 27 and has now officially joined Indiana.

JOIN THE CONVERSATION ON THE HOOSIER'S MESSAGE BOARDS

-- PREMIUM IU HOOPS FORUM

-- PREMIUM IU FOOTBALL FORUM

-- SUBSCRIBE TO THE HOOSIER'S YOUTUBE

-- LISTEN TO THE HOOSIER PODCAST ON APPLE OR SPOTIFY

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}