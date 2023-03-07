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Coach Q&A: Tom Allen talks spring practice, pro day

Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

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Indiana football head coach Tom Allen met with the media following Tuesday's spring practice.

Above is the full Q&A.

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