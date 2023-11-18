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Coach Q&A: Tom Allen talks about loss to Michigan State

Kevin Vera • TheHoosier
Staff Writer
@thekevinvera

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Indiana head coach Tom Allen talks with the media after the 24-21 loss to Michigan State on Saturday.

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