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Coach Q&A: Tom Allen, Rod Carey, Matt Guerrieri (Week 13 vs. Purdue)

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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On Monday, Indiana football's Tom Allen, Rod Carey, and Matt Guerrieri met the media ahead of the Old Oaken Bucket game this weekend.

Above are their full Q&As.

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