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Coach Q&A: Tom Allen recaps loss to Rutgers

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42
In my senior year at Indiana studying Sports Media and Sports Journalism. I live for the most outlandish takes on the IU boards. Fat Dan's has the best food in Bloomington.

Tom Allen addressed the media after Indiana's loss to Rutgers.

Above is the full Q&A.

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