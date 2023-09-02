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Coach Q&A: Tom Allen recaps Indiana's loss to Ohio State

Pizza with scratch made dough, imported Italian flour. Mac bows, Tot bowls.
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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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Indiana football head coach Tom Allen met with the media following Indiana's 23-3 loss to Ohio State on Saturday.

Above is his full Q&A.

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