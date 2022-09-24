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Coach Q&A: Tom Allen recaps 45-24 loss to Cincinnati

Kyler Staley • TheHoosier
Basketball Recruiting Analyst
@kylerstaley

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Indiana head coach Tom Allen recaps 45-24 loss to Cincinnati.

Above is full Q&A.

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