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Coach Q&A: Tom Allen discusses win over Indiana State

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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Indiana head coach Tom Allen met with the media to discuss Indiana's 41-7 win over Indiana State on Friday night.

Above is his full Q&A.

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