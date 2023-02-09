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Coach Q&A: Teri Moren Previews No. 2 Indiana vs No. 5 Iowa

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana women's basketball head coach Teri Moren previews No. 2 Indiana vs No. 5 Iowa on Thursday night.

Above is the full Q&A.

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