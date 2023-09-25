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Coach Q&A Presser: Walt Bell, Matt Guerrieri (Week 5 vs. Maryland)

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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BLOOMINGTON – Indiana coordinators Walt Bell and Matt Guerrieri met the media on Monday to discuss the Hoosiers' performance against Akron and look ahead to Maryland.

Above are their full Q&As.

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