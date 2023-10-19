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Coach Q&A Presser: Tom Allen provides final Rutgers updates

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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BLOOMINGTON, Ind. – Indiana head coach Tom Allen met the media on Thursday over Zoom to provide his final updates ahead of this weekend's matchup with Rutgers.

Above is the full Q&A.

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