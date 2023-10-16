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Coach Q&A Presser: Rod Carey, Matt Guerrieri (Week 8 vs. Rutgers)
Mason Williams
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TheHoosier
Senior Writer
BLOOMINGTON, Ind. – Indiana football coordinators Rod Carey and Matt Guerrieri met the media on Monday to recap Michigan and look ahead to Rutgers.
Above are their full Q&As.
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