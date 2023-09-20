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Coach Q&A Presser: Mike Woodson (Indiana Basketball Media Day)

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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BLOOMINGTON – Indiana basketball head coach Mike Woodson meets with the media to open the season at the Hoosiers' institutional media day.

Above is the full Q&A.


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