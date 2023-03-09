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Coach Q&A: Mike Woodson previews Indiana's Big Ten Tournament

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana head coach Mike Woodson previews the Big Ten Tournament and discusses where Indiana stands heading into postseason play.

The Hoosiers play on Friday night at approx. 9 pm ET and will face the winner of 6-seed Maryland vs 14-seed Minnesota.

Above is the full Q&A.

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