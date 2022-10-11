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Coach Q&A: Mike Woodson from Big Ten Media Days

Kyler Staley • TheHoosier
Basketball Recruiting Analyst
@kylerstaley

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Indiana head coach Mike Woodson discusses Trayce Jackson-Davis, Jalen Hood-Schifino, and more at Big Ten Media Days.

Full video above.

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