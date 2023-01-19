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Coach Q&A: Mike Woodson discusses win over Illinois

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana head coach Mike Woodson discusses IU's 80-65 win over Illinois on Thursday night.

Above is the full Q&A.

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