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Coach Q&A: Mike Woodson discusses Indiana's loss at Penn State

Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

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Indiana head coach Mike Woodson met with the media after Indiana's 85-66 loss at Penn State on Wednesday night.

Above is the full Q&A.

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