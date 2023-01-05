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Coach Q&A: Fran McCaffery talks win over Indiana

Kevin Vera • TheHoosier
Staff Writer
@thekevinvera

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Fran McCaffery talks to the media after the 91-89 win over Indiana to snap a three-game losing streak in conference play.


Above is the full Q&A.

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