News More News
{{ timeAgo('2023-01-08 14:09:23 -0600') }} basketball Edit

Opposing Q&A: Chris Collins talks upset win over Indiana

Kevin Vera • TheHoosier
Staff Writer
@thekevinvera

Don't miss out on any of our exclusive football, basketball and recruiting coverage. Sign up with TheHoosier.com here.

Northwestern head coach Chris Collins answers questions about 84-83 win over Indiana.

Above is the full Q&A.

----

Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum

Subscribe to our podcast on iTunes

• Follow us on Twitter: @IndianaRivals

• Like us on Facebook.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}