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Coach Q&A: Chad Wilt and Walt Bell recap Cincinnati, look ahead to Nebraska

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42
In my senior year at Indiana studying Sports Media and Sports Journalism. I live for the most outlandish takes on the IU boards. Fat Dan's has the best food in Bloomington.

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Indiana coordinators Chad Wilt and Walt Bell recap Indiana's loss to Cincinnati and preview this week's matchup with Nebraska.

Above are the full Q&A's.

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