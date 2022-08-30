News More News
{{ timeAgo('2022-08-30 10:39:52 -0500') }} football Edit

Coach Q&A: Chad Wilt and Walt Bell preview Illinois

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42

Don't miss out on any of our exclusive football, basketball and recruiting coverage. Sign up with TheHoosier.com here.

Offensive coordinator Walt Bell and Defensive coordinator Chad Wilt addressed the media Monday afternoon, ahead of Friday night's game with the Illini.

Above are the full Q&A's.

----

Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum

Subscribe to our podcast on iTunes

• Follow us on Twitter: @IndianaRivals

• Like us on Facebook.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}