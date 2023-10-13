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Behind Enemy Lines: Michigan

Bloomington's #1 Honda Dealer
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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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Ahead of Indiana's upcoming clash with No. 2 Michigan on Saturday, TheHoosier.com's Mason Williams chatted with Michael Smeltzer of Wolverine Chronicle to discuss some of the more pertinent topics surrounding Indiana this weeekend.

You can watch the full 20-minute segment below, and you can read and listen to all of Michael and his crew's work at WolverineChronicle.com.

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