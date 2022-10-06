News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-10-06 08:53:49 -0500') }} football Edit

Behind Enemy Lines: Michigan

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42
In my senior year at Indiana studying Sports Media and Sports Journalism. I live for the most outlandish takes on the IU boards. Fat Dan's has the best food in Bloomington.

Don't miss out on any of our exclusive football, basketball and recruiting coverage. Sign up with TheHoosier.com here.

Josh Henschke at the Maize & Blue Review spoke with TheHoosier.com about what Indiana fans should expect from Michigan this coming Saturday.

The No. 4 Wolverines come to Bloomington undefeated, looking to keep that record unblemished.

Henschke fills us in on JJ McCarthy, Blake Corum and the many new faces on the defensive side of the ball.

Michigan travels to Bloomington to take on Indiana this weekend.
Michigan travels to Bloomington to take on Indiana this weekend.
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}