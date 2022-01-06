 TheHoosier - All-American Bowl: East skills 1on1s
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{{ timeAgo('2022-01-06 21:36:08 -0600') }} football Edit

All-American Bowl: East skills 1on1s

David Berry and Josh Helmholdt
Rivals.com Video

Watch the best reps from day three of practice at the All-American Bowl with the skill position players in one-on-ones.

Featured prospects:
Kojo Antwi
Trevell Mullen
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