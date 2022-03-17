 TheHoosier - 2023 OT Deandre Duffus lining up Florida and Big Ten visits, one OV set
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2023 OT Deandre Duffus lining up Florida and Big Ten visits, one OV set

Deandre Duffus sets SEC, ACC, and Big Ten visits
Deandre Duffus sets SEC, ACC, and Big Ten visits
Ryan Wright • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RWrightRivals
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